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قصة فريق طبي حول مساره من مصلى العيد إلى المستشفى لإنقاذ مريض بالرياض

منذ ساعة
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قصة فريق طبي حول مساره من مصلى العيد إلى المستشفى لإنقاذ مريض بالرياض

الرياض (صدى):
تعرض فريق طبي لحدث طارئ خلال ذهابهم إلى المصلى لإداء صلاة العيد، ودفعهم هذا الحدث لتحويل مسارهم إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وذكر استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الحرس الوطني، الدكتور فواز المطيري، أنه توجه مع أسرته لإداء صلاة العيد، لكنه توقف وحول مساره إلى المستشفى عندما تم إبلاغه بوصول مريض في العقد الخامس من العمر ويعاني من جلطة قلبية حادة.

وتابع، في حديثه لـ"العربية نت"، أنه تم استدعاء الفريق الطبي من أخصائي قلب وفنيي قسطرة قلبية وتمريض، للتوجه إلى المستشفى لإنقاذ حياة المريض.

ولفت إلى أنهم أجروا العملية الجراحية لإنقاذ حياة المريض في وقت قياسي، إذ كان الاتصال الساعة 5,20 دقيقة، وتمت العملية الساعة 5,45 دقيقة، واستغرقت 15 دقيقة، وتم عمل القسطرة التشخيصية، وعاد القلب إلى طبيعته واختفى الألم تماماً، وخرج المريض بحالة صحية ممتاز.

وأضاف أن حالات الجلطات الحادة هي من الحالات الإسعافية التي تحتاج إلى تدخل سريع، مؤكدًا سعادته بنجاحهم في إنقاذ حياة المريض.

الرياض
مستشفى الحرس الوطني.
صلاة العيد

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أحدث التعليقات

وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟

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