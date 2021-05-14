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القبض على 5 مقيمين لامتهانهم المتاجرة بالعملات المزيفة في الرياض

منذ ساعة
1709
القبض على 5 مقيمين لامتهانهم المتاجرة بالعملات المزيفة في الرياض

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، جميعهم في العقد الثاني من العمر، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة،وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية، للتواصل مع الضحايا والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لهم، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وقصاصات ورقية، وأدوات ومعدات للتزوير والتزييف، واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية، استيلاءهم على ما يزيد على (300,000) ريال، وتم إيقافهم واُتخِذَت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
العملات المزيفة

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أحدث التعليقات

وافي
اللهم عليك بخادم اليهود والنصارى اللهم اشغلة بنفسة اللهم مكنا من رقابهم يارب العالمين
abdul
عروض دور السينما مردودة الى أصحابها. ما تلزمش الشعب. الله يخلي الRoku والHulu ، وعيدكم مبارك .
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟

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