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وقاية» تشترط على المقاهي حصول العاملين لديها على "التحصين"

منذ 24 دقيقة
1784
وقاية» تشترط على المقاهي حصول العاملين لديها على "التحصين"

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

 

وذكرت «وقاية» أنه يشترط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

وأضافت أنه يشترط اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، فضلاً عن منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

بالإضافة إلى ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء، داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، وذلك بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة.

 

 

الشيشة
فيروس كورونا
المعسل
وقاية
المحصنين

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أحدث التعليقات

الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله من الشيطان ونزغاته
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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