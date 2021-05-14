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وزير الخارجية: ندين ممارسات الإسرائيلية وندعو لحل عادل للقضية الفلسطينية

منذ ساعة
1632
وزير الخارجية: ندين ممارسات الإسرائيلية وندعو لحل عادل للقضية الفلسطينية

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشدد، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على ضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية،داعيا إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد على ضرورة أن يكون هذا الحل يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

القضية الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلى
الأمير فيصل بن فرحان

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أحدث التعليقات

الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله من الشيطان ونزغاته
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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