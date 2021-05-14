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إضافة مادة جديدة بنظامي التقاعد لصرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين

منذ ساعة
2479
إضافة مادة جديدة بنظامي التقاعد لصرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة إلى نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لمعالجة صرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين المستحقين للمعاش.

ونصت المادة بالنظامين على أن تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المعاش التقاعدي
المفقودين
نظامي التقاعد

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 127785
منذ سنة
توخي الحذر والتمهل طيب ..

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أحدث التعليقات

الرزق على الله
ادعو الله ان يتم اعفاء المتقاعدين من خصم صندوق التنمية العقاري حالهم يعلم به الله 1700 ريال خصم من تقاعدة يعني بعد هالخدمة والامراض...
فيصل الشمراني
كيف اقدم عليها؟
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله من الشيطان ونزغاته
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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