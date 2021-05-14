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دراسة حديثة تنصح بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" إلى 12 أسبوعاً.. وتوضح السبب

منذ 30 دقيقة
1744
دراسة حديثة تنصح بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" إلى 12 أسبوعاً.. وتوضح السبب

لندن (صدى):
كشفت دراسة بريطانية حديثة أجرتها جامعة برمنغهام بالتعاون مع السلطات الصحية البريطانية، إلى أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى اكثر من 10 أسابيع يعمل على تحسين المناعة بشكل أفضل من تلقيها في وقت قريب من الأولى.

وأوضحت الدراسة أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبين أنها كانت أعلى بنسبة وصلت 3 مرات ونصف لمن تلقوا الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعا، مقارنة بمن تلقوها بعد 3 أسابيع.

وأكدت أن الطريقتين ستأمنان الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أن التأخير قد يؤمن وقاية لفترة أطول، نظرا لتقلص عدد الأجسام المضادة مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن ذروة استجابات الجسم بعد الجرعة الثانية من فايزر تتحسن بشكل ملحوظ لدى الأكبر سنا لدى تأجيلها إلى 12 أسبوعا.

دراسة
بريطانيا
الجرعة الثانية
لقاح فايزر

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
م
بشر
المصيبة أن تتحمل ذنوب الخلق و ترمي الناس من غير السعوديين بأنهم بخطئون و السعودي معصوم ومن الملائكة الكرام يسحبون الله ليل نهار ....
متحضر
ترحيل المتخلفين وبقاء المتحضرين
الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..

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