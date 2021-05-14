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الشؤون الإسلامية تغلق مسجدين مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

منذ ساعة
1472
الشؤون الإسلامية تغلق مسجدين مؤقتاً بعد ثبوت حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 97 يوماً 1175 مسجداً تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 39 مسجداً منها 28 بمنطقة القصيم و9 بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية
منطقة الحدود الشمالية
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
م
بشر
المصيبة أن تتحمل ذنوب الخلق و ترمي الناس من غير السعوديين بأنهم بخطئون و السعودي معصوم ومن الملائكة الكرام يسحبون الله ليل نهار ....
متحضر
ترحيل المتخلفين وبقاء المتحضرين
الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..

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