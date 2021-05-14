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بالفيديو والصور.. الألعاب النارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر المبارك

منذ ساعة
1639
بالفيديو والصور.. الألعاب النارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر المبارك

سعيد العجل (صدى):
تزينت سماء مدينة الباحة اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظمت إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية الساعة العاشرة مساء بجوار المركز الحضاري، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في الباحة من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.

وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة .

وستشهد مدينة الباحة غداً, عرض الألعاب النارية الثاني في نفس التوقيت بجوار المركز الحضاري حيث جُهز الموقع بجميع التجهيزات واحتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.

 

الباحة
الألعاب النارية
عيد الفطر المبارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
م
بشر
المصيبة أن تتحمل ذنوب الخلق و ترمي الناس من غير السعوديين بأنهم بخطئون و السعودي معصوم ومن الملائكة الكرام يسحبون الله ليل نهار ....
متحضر
ترحيل المتخلفين وبقاء المتحضرين
الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..

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