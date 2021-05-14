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شاهد.. طفل يأخذ مكان مذيع الراصد ويقدم فقرات حوارية مثيرة

منذ 44 دقيقة
1809
شاهد.. طفل يأخذ مكان مذيع الراصد ويقدم فقرات حوارية مثيرة

الرياض (صدى):
شهد برنامج الراصد أجواء طريفه، حيث ترك الإعلامي عبدالله الغنمي، جزءاً من إحدى حلقات برنامجه ليستكملها الطفل فراس السليمان، والذي كان الغنمي قد استضافه في برنامجه من قبل وأتاح له الفرصة لتقديم إحدى الفقرات.

وتقمص الطفل فراس السليمان دور المذيع خلال حلقة أمس (الخميس) من برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، حيث قدم خلالها عدة فقرات حوارية عن طريقة الاحتفاء بالعيد قديماً، وتحدث هاتفياً مع جده حول أبرز ملامح العيد قديماً، حيث أوضح الأخير أن غالبية الأكلات في العيد بالماضي كانت شعبية تُصنع في المنازل.

كما حاور الطفل فراس مُسن وزوجته حول مظاهر العيد قديماً، ومقدار العيدية التي كان يحصل عليها الأطفال حينها.

طفل
الاستديو
الراصد

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أحدث التعليقات

الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..
ابو محمد 😎 ✍️
عيدكم مبارك يا إدارة صدى ومعلقيها ، وكل عام والجميع بصحة وخير وسلاام..
ابو ياسر..
كلهم متخلفين...... وغير سعوديين لابد من تنظيف البلد منهم ومن اشكالهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياما ركبنا كثر ، على الفروت زمان اول ، مااحد نبهنا للخطوره وحنا نسافر من ديره لدير ومن بلده لمدينه مئات الكيلوات من الامتار...

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