أمريكا تخفف إجراءات كورونا لمتلقي اللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف إرشاداتها بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بشكل كامل .
وقالت المراكز الأمريكية إنه لا يتعين عليهم استخدام الكمامات في الهواء الطلق ويمكنهم تجنب استخدامها في معظم الأماكن المغلقة، ولكن على الرغم من هذا التخفيف فمن غير المتوقع أن يتم رفع شروط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.
وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على العمال والمسافرين اتباع الشروط الاتحادية لوضع الكمامات في وسائل النقل وفي المطارات ومحطات القطارات. ولا توجد شروط بضرورة تطعيم الناس حتى يستخدموا وسائل النقل.