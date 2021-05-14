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أمريكا تخفف إجراءات كورونا لمتلقي اللقاح

منذ ساعة
1752
أمريكا تخفف إجراءات كورونا لمتلقي اللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف إرشاداتها بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بشكل كامل .

وقالت المراكز الأمريكية إنه لا يتعين عليهم استخدام الكمامات في الهواء الطلق ويمكنهم تجنب استخدامها في معظم الأماكن المغلقة، ولكن على الرغم من هذا التخفيف فمن غير المتوقع أن يتم رفع شروط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على العمال والمسافرين اتباع الشروط الاتحادية لوضع الكمامات في وسائل النقل وفي المطارات ومحطات القطارات. ولا توجد شروط بضرورة تطعيم الناس حتى يستخدموا وسائل النقل.

أمريكا
اللقاح
كمامات

التعليقات

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أحدث التعليقات

الاخضر
مكه وما ادراك مامكه ...تكتض بالمتخلفين لدرجة انك تحس نفسك غريب
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتها ، ولا تعود الهجوله باالليل ..
ابو محمد 😎 ✍️
عيدكم مبارك يا إدارة صدى ومعلقيها ، وكل عام والجميع بصحة وخير وسلاام..
ابو ياسر..
كلهم متخلفين...... وغير سعوديين لابد من تنظيف البلد منهم ومن اشكالهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياما ركبنا كثر ، على الفروت زمان اول ، مااحد نبهنا للخطوره وحنا نسافر من ديره لدير ومن بلده لمدينه مئات الكيلوات من الامتار...

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