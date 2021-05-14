نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة

منذ 42 دقيقة
1806
4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة

نايف السالم (صدى):
خالفت 4 دول معظم الدول العربية والإسلامية واحتفلت اليوم الجمعة بحلول عيد الفطر المبارك .

وأعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شوال يوم الأربعاء، وعليه كان الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر، وأعلنت الجالية المسلمة في الهند أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأكدت أستراليا عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء، ليكون الخميس ختام رمضان، والجمعة أول أيام العيد،كما أكد اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلندا الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها هو اليوم الجمعة 14 مايو.

وفي وقت سابق، أعلنت النيجر وساحل العاج ومالي والسنغال أن رمضان هذا العام 29 يومًا، وبدأت أيام عيد الفطر فيها يوم الأربعاء الماضي.

الجمعة
دول
عيد الفطر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127779
منذ 5 دقائق
يمكن آخذينها مزاج ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حلوه الذكرياااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن آخذينها مزاج ..
سلمان الروسان
على فكره هذي نكته مو حقيقه كان يقولها سليمان الجبيلان من عام ٢٠٠٠ وموجوده باليوتيوب في احد محاظراته بالدمام والمحاظره عام ٢٠٠٠ يعني ماهي...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهلا باالأزيرق ، وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير .. >> ودي اسميك الأزيرق لأنك تكثر من لباس الثياب الزرق >> .. كأنك من...

أخر الأخبار

كيفية مواجهة الحفر على الطريق أثناء القيادة
كيفية مواجهة الحفر على الطريق أثناء القيادة
منذ 13 دقيقة 1125
4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة
4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة
منذ 42 دقيقة 1806
النفط يواصل الخسائر بفعل إصابات كوفيد-19 في الهند
النفط يواصل الخسائر بفعل إصابات كوفيد-19 في الهند
منذ 53 دقيقة 1632
شاهد.. فض تجمع مخالف للاحترازات احتفل بالعيد برقصة المزمار داخل حوش بمكة
شاهد.. فض تجمع مخالف للاحترازات احتفل بالعيد برقصة المزمار داخل حوش بمكة
منذ 58 دقيقة 2077
بالفيديو.. رد فعل داليا مبارك على أحد المتابعين بعدما تنمر على طفلها
بالفيديو.. رد فعل داليا مبارك على أحد المتابعين بعدما تنمر على طفلها
منذ ساعة 1022
30 عامًا بين الصورتين ليوم العيد في نفس الموقع بجازان
30 عامًا بين الصورتين ليوم العيد في نفس الموقع بجازان
منذ ساعة 1188
الزعاق يعلن بدء مرحلة "قران حادي" وهذه أبرز ملامحها
الزعاق يعلن بدء مرحلة "قران حادي" وهذه أبرز ملامحها
منذ ساعة 2209
6 أضرار يتعرض لها طفلك عند تناول القهوة
6 أضرار يتعرض لها طفلك عند تناول القهوة
منذ ساعة 1638
الدكتورة خلود تعلن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا
الدكتورة خلود تعلن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا
منذ ساعتين 650
استشاري يكشف تفاصيل تركه صلاة العيد لإنقاذ مريض
استشاري يكشف تفاصيل تركه صلاة العيد لإنقاذ مريض
منذ ساعتين 1875