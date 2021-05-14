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30 عامًا بين الصورتين ليوم العيد في نفس الموقع بجازان
منذ ساعة
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التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80761
منذ شهرين
يا شيخ الله يجزاك خير من يوم تعرف انها حامل وهي تشري من كل موقع وسوق وتحجز استقبلت ومسابح وخواتيم وتطبع اسم المولود على العلب وهديا علشان يصورن سناب وغيره وإذا جاء عند العقيق قالوا والله ما معنا ولا ريال بس متى ما توفرت وبعد سنه كيكه عليها صورته وشموع وبلونات وخرابيط ويسوون عيد ميلاد والسنه إلى بعدها مثلها والعقيقه يفتح والله انها نكسه وكل يوم تزيد عن إلى قبلها
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
حلوه الذكرياااات ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن آخذينها مزاج ..
سلمان الروسان
على فكره هذي نكته مو حقيقه كان يقولها سليمان الجبيلان من عام ٢٠٠٠ وموجوده باليوتيوب في احد محاظراته بالدمام والمحاظره عام ٢٠٠٠ يعني ماهي...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
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ياهلا باالأزيرق ، وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير .. >> ودي اسميك الأزيرق لأنك تكثر من لباس الثياب الزرق >> .. كأنك من...
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