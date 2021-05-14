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استشاري يكشف تفاصيل تركه صلاة العيد لإنقاذ مريض

منذ 35 دقيقة
1565
استشاري يكشف تفاصيل تركه صلاة العيد لإنقاذ مريض

الرياض (صدى):
كشف استشاري قلب وقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز بمستشفى الحرس الوطني في الرياض تفاصيل إنقاذ حياة مريض في وقت قياسي .

وقال الاستشاري فواز المطيري أن عند وقوفه أمام مصلى العيد بحي الحمراء برفقة عائلته للصلاة، أبلغته المسشتفى بوصول حالة طارئة لمريض يعاني من ألم حاد في الصدر واشتباه في جلطة قلبية فغادر إلى المنزل لتوصيل عائلته ثم توجه إلى المستشفى في غضون 25 دقيقة وقام بإجراء العملية في وقت قياسي استغرق 15 دقيقة، بحسب الوطن.

وأضاف الاستشاري أنه تم عمل القصدرة عن طريق اليد واتضح من القصدرة التشخيصية أنه كان يعاني من انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر بعدها القصدرة العلاجية بسلك طبي ثم دعامة وفتح الشريان بنسبة 100% واختفى الألم وفاق المريض ثم خرج إلى أهله الذين ينتظرون سلامته.

ووصف الاستشاري شعوره بعد نجاح العملية قائلا "كانت مشاعر وفرحة أهله عيدًا ثان لنا والحمدلله على كل حال الذي أعاننا".

مستشفى الحرس الوطني.
صلاة العيد
استشاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
ما اعتقد المدرب لايصل الى اقناع جماهير الهلال بكفاءته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كان زمان
كويس إن القاضي أغلق باب السيارة وإلا كانت مخالفة مرورية .. كلام مثل الهرج
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكرمه في ليالي العيد

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