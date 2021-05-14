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لقطة من احتفال العيد قديما
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أحدث التعليقات
ابو فهد
ما اعتقد المدرب لايصل الى اقناع جماهير الهلال بكفاءته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كان زمان
كويس إن القاضي أغلق باب السيارة وإلا كانت مخالفة مرورية .. كلام مثل الهرج
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكرمه في ليالي العيد
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