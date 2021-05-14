شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف أول خدمة العملاء (الدمام)، مدير التسويق والمبيعات/ البطاريات (الرياض)، فني مراقبة الجودة (الدمام)، مستشار قانوني عام (الرياض)، محلل أول/ إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2021م، وذلك عبر الرابط التالي: هنا