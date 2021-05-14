بالفيديو.. الجيش اليمني يقتل 40 حوثيًا في مأرب

فهمي محمد (صدى):
تمكنت قوات الجيش اليمني، من إحباط محاولات تسلل لمليشيات الحوثي الإيرانية، في محافظتي مأرب وتعز، ليلة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي لقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم، خلال تلك المواجهات.
وصرح قائد عسكري يمني، أن قوات الجيش بالتعاون مع رجال القبائل، في مارب، أحبطت في ساعات مبكرة من صباح اليوم، محاولة تقدم للمليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وأجبرتها على التراجع.
وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 40 عنصرا من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات المليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.