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شركة TCL تعلن عن هاتف جديد منافس بتقنية الـ 5G

منذ 50 دقيقة
1562
شركة TCL تعلن عن هاتف جديد منافس بتقنية الـ 5G

وكالات (صدى):
أعلنت شركةTCL، عن منافسة الشركات الكبرى المنتجة لهواتف 5G، بإطلاق هاتف جديد مميز بمواصفات متقدمة تحت مسمى " TCL 20 Pro 5G".

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.2/73/8.8) ملم، ووزنه 190 جرام، وبشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.

ويتيح الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وتعد الكاميرا الأساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، فضلًا عن نظام تشغيل Android 11 مع واجهات TCL UI، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

هواتف
شركة tcl

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ابو فهد
ما اعتقد المدرب لايصل الى اقناع جماهير الهلال بكفاءته
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كان زمان
كويس إن القاضي أغلق باب السيارة وإلا كانت مخالفة مرورية .. كلام مثل الهرج
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكرمه في ليالي العيد

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