شركة TCL تعلن عن هاتف جديد منافس بتقنية الـ 5G

وكالات (صدى):
أعلنت شركةTCL، عن منافسة الشركات الكبرى المنتجة لهواتف 5G، بإطلاق هاتف جديد مميز بمواصفات متقدمة تحت مسمى " TCL 20 Pro 5G".
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.2/73/8.8) ملم، ووزنه 190 جرام، وبشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.
ويتيح الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
وتعد الكاميرا الأساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، فضلًا عن نظام تشغيل Android 11 مع واجهات TCL UI، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.