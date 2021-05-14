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العيدية بالطائف مظهر اجتماعي لتبادل التهاني بالعيد السعيد

منذ 31 دقيقة
1400
العيدية بالطائف مظهر اجتماعي لتبادل التهاني بالعيد السعيد

الطائف (صدى):
عاش المواطنون والمقيمون بمحافظة الطائف أجواء الفرح والسعادة والسرور بقدوم عيد الفطر المبارك، مستقبلين التهاني والتبريكات، وهيئوا المنازل بالزينة والتجهيزات التي تعبر عن هذه المناسبة الغالية مع الحفاظ على الجانب الاحترازي وعدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا - لاسمح الله -.

وتابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" اللحظات الجميلة التي يتعايش معها الجميع مع إطلالة العيد، والجو العائلي الذي تكسوه الفرحة وتملؤه السعادة، حيث تستشعر جميع شرائح المجتمع هذه الأيام التي تتجدد كل عام، حيث يسعد الصغار باستقبال "العيدية" من ذويهم مع تقديم حلاوة العيد متعددة الأصناف ابتهاجاً بهذه المناسبة.

كما جسّد المواطنون والمقيمون التزامهم بالجانب الاحترازي انطلاقاً من واجب المسؤولية المجتمعية، والتزامهم بكل وعي بالتباعد الاجتماعي، والاعتماد على تبادل تهاني العيد مع عوائلهم وذويهم بالتواصل عن بُعد عبر المراسلات والاتصالات الهاتفية.

الطائف
عيد الفطر
العيدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

سهااام
احسبها بتقول سجدت شكر لله
¥ ولد نجد ¥
ههههههههه
ابو عبدالعزيز
ياكثر الناس الي تفهم تفسير الآية غلط حدث ولا حرج
أبو صالح
عنوان المقال يتضمن مصابي كورونا لكن لا وجود لذكر المصابين في سياق الخبر
¥ ولد نجد ¥
كل عام وانتم بخير على الجميع

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