بالفيديو.. ساديو ماني يرفض مصافحة كلوب

وكالات (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة رفض الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول مصافحة مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب بعد انتهاء مواجهة مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-2 في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد".
وشهدت المباراة دخول ساديو ماني بديلًا لـ "جوتا" في الشوط الثاني، عند تقدم ليفربول في النتيجة، ولم يبدأ المباراة بعدما فضل كلوب البرتغالي عليه، ليرفض ساديو ماني عقب المباراة مصافحة يورجن كلوب، رغم أن المدرب الألماني ذهب إليه ليصافحه.
وكان ماني يرى كلوب لكنه رفض مصافحته، وعبر بوجهه عن الغضب الذي يشعر به بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء منذ البداية.