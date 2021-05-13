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النيابة العامة تحذر من حيازة سلاح بدون ترخيص

منذ 6 ساعات
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النيابة العامة تحذر من حيازة سلاح بدون ترخيص

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مضيفة أن قضايا إطلاق النار في المناسبات تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.

واوضحت النيابة أنه يتم معاقبة كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلي 18 شهراً وغرامة تصل إلي 6 آلاف ريال.

واضافت أنه يتم معاقبة كل من استخدم سلاحه المرخص دون الغرض المرخص له، أو سمح لآخرين باستخدام السلاح المرخص أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، بالسجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.

السجن
النيابة العامة
سلاح نار

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كان زمان
كويس إن القاضي أغلق باب السيارة وإلا كانت مخالفة مرورية .. كلام مثل الهرج
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويكرمه في ليالي العيد
سهااام
احسبها بتقول سجدت شكر لله

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