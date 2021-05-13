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شاهد.. أكثر من 10 آلاف مصل يؤدون صلاة العيد بجامع الملك فهد في العاصمة البوسنية

منذ 45 دقيقة
1544
شاهد.. أكثر من 10 آلاف مصل يؤدون صلاة العيد بجامع الملك فهد في العاصمة البوسنية

سراييفو (صدى):
أدى المصلون بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بالعاصمة البوسنية سراييفو صلاة العيد اليوم بحضور أكثر من عشرة آلاف مصل من الجنسين حرصوا على الصلاة في الصرح الإسلامي الكبير الذي شيدته المملكة وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط ترتيبات وتطبيق للبروتوكولات الصحية المعتمدة لدى البوسنة.

ويقع المسجد الذي يُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان, كما يُعد المسجد أكبر مسجد نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في جمهورية البوسنة والهرسك, في منطقة كثافة سكانية تزيد عن 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو بالبوسنة والهرسك.

ويضم المسجد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في عام 2000م, مركزاً ثقافياً يشتمل على قاعة للمحاضرات تستوعب 300 شخص، ومكتبة مركزية تحتوي أكثر من 10,000 عنوان بشكل مبدئي مزودة بقاعات للاطلاع، ووحدات للبحث وخلايا استماع ونسخ للأشرطة السمعية والبصرية ، ووحدة للحاسب الآلي ومعملاً لتعليم اللغة العربية، إضافة إلى المرافق والخدمات المساندة .

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ههههههههه
ابو عبدالعزيز
ياكثر الناس الي تفهم تفسير الآية غلط حدث ولا حرج
أبو صالح
عنوان المقال يتضمن مصابي كورونا لكن لا وجود لذكر المصابين في سياق الخبر
¥ ولد نجد ¥
كل عام وانتم بخير على الجميع
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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