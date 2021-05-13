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خالد النمر: الأطعمة عالية مؤشر السكر «G.I» تزيد من جلطات القلب

منذ ساعة
1686
خالد النمر: الأطعمة عالية مؤشر السكر «G.I» تزيد من جلطات القلب

نايف السالم (صدى):
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أمس الخميس، من الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I التي يوجد بها سكريات سريعة الامتصاص.

وأوضح خالد النمر، أن تلك الأطعمة تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان وهي مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الآيس كريم....إلخ.

وقال "النمر" أنه ‏يجب ألا يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم، فيما يشمل السكر في (التمر، القهوة الأمريكية، الشاي، الحلا، العصائر، المشروبات الغازية)، لافتًا إلى أن التمرة الواحدة التي وزنها ٧ جرام تحتوي ٤.٥ جرام سكر.

السكر
خالد النمر
جلطات القلب

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ههههههههه
ابو عبدالعزيز
ياكثر الناس الي تفهم تفسير الآية غلط حدث ولا حرج
أبو صالح
عنوان المقال يتضمن مصابي كورونا لكن لا وجود لذكر المصابين في سياق الخبر
¥ ولد نجد ¥
كل عام وانتم بخير على الجميع
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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