نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بروسيا دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه

منذ ساعة
1654
بروسيا دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه

وكالات (صدى):
تمكن نادي بروسيا دورتموند، من الفوز بلقب كأس ألمانيا، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف، في النهائي الذي جمع بين الفريقين على الملعب الأولمبي ببرلين.

وأحرز سانشو الهدف الأول لصالح دورتموند في الدقيقة الخامسة، مستغلًا تمريرة من محمد داوود، ليسدد كرة R2 رائعة في الشباك، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد استغلال تمريرة ماركو رويس، ليسدد كرة على يمين الحارس؛ ليتابع سانشو بالهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 45+1، بصناعة رويس، ليتمكن من مراوغة دفاع لايبزيج، ويسكن الكرة في الشباك.

ونجح أولمو في إحراز هدف لايبزيج في الدقيقة 71، بعد استقبال تمريرة من نكونكو، ليسدد كرة صاروخية استقرت على يمين الحارس، قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 87، بصناعة من سانشو، ليسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى.

بروسيا دورتموند
لايبزيج
كأس ألمانيا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ههههههههه
ابو عبدالعزيز
ياكثر الناس الي تفهم تفسير الآية غلط حدث ولا حرج
أبو صالح
عنوان المقال يتضمن مصابي كورونا لكن لا وجود لذكر المصابين في سياق الخبر
¥ ولد نجد ¥
كل عام وانتم بخير على الجميع
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

أخر الأخبار

سعود الصرامي : عندما يتصدر النصر لسوق الانتقالات تعلو الأصوات الإعلامية
سعود الصرامي : عندما يتصدر النصر لسوق الانتقالات تعلو الأصوات الإعلامية
منذ 23 دقيقة 242
الأمير الوليد بن بدر : صور حمدالله ومرابط وأحمد موسى في المساجد أغضبت البعض
الأمير الوليد بن بدر : صور حمدالله ومرابط وأحمد موسى في المساجد أغضبت البعض
منذ 25 دقيقة 278
قائد مركبة يحمل أشخاصا في صندوق السيارة.. و«المرور» يتفاعل
قائد مركبة يحمل أشخاصا في صندوق السيارة.. و«المرور» يتفاعل
منذ 39 دقيقة 1508
شاهد.. أكثر من 10 آلاف مصل يؤدون صلاة العيد بجامع الملك فهد في العاصمة البوسنية
شاهد.. أكثر من 10 آلاف مصل يؤدون صلاة العيد بجامع الملك فهد في العاصمة البوسنية
منذ 45 دقيقة 1539
مشكلة وحل
مشكلة وحل
منذ 57 دقيقة 281
وزارة الدفاع الأمريكية تنقل 120 عنصرًا من عناصرها خارج إسرائيل
وزارة الدفاع الأمريكية تنقل 120 عنصرًا من عناصرها خارج إسرائيل
منذ ساعة 1591
خالد النمر: الأطعمة عالية مؤشر السكر «G.I» تزيد من جلطات القلب
خالد النمر: الأطعمة عالية مؤشر السكر «G.I» تزيد من جلطات القلب
منذ ساعة 1684
بروسيا دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه
بروسيا دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه
منذ ساعة 1654
بدر الدهمش : لازال فريق الشباب متأثرا بخسارته أمام الهلال
بدر الدهمش : لازال فريق الشباب متأثرا بخسارته أمام الهلال
منذ ساعة 327
عبد المحسن الجحلان : الهلال يحتاج إلى تركيز أكثر بدل الجري في منطقة الخصم
عبد المحسن الجحلان : الهلال يحتاج إلى تركيز أكثر بدل الجري في منطقة الخصم
منذ ساعة 322