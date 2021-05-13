بروسيا دورتموند يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه

وكالات (صدى):
تمكن نادي بروسيا دورتموند، من الفوز بلقب كأس ألمانيا، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف، في النهائي الذي جمع بين الفريقين على الملعب الأولمبي ببرلين.
وأحرز سانشو الهدف الأول لصالح دورتموند في الدقيقة الخامسة، مستغلًا تمريرة من محمد داوود، ليسدد كرة R2 رائعة في الشباك، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد استغلال تمريرة ماركو رويس، ليسدد كرة على يمين الحارس؛ ليتابع سانشو بالهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 45+1، بصناعة رويس، ليتمكن من مراوغة دفاع لايبزيج، ويسكن الكرة في الشباك.
ونجح أولمو في إحراز هدف لايبزيج في الدقيقة 71، بعد استقبال تمريرة من نكونكو، ليسدد كرة صاروخية استقرت على يمين الحارس، قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 87، بصناعة من سانشو، ليسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى.