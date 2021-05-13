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النيابة العامة تحذر من حيازة سلاح بدون ترخيص

منذ 23 دقيقة
1453
النيابة العامة تحذر من حيازة سلاح بدون ترخيص

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مضيفة أن قضايا إطلاق النار في المناسبات تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.

واوضحت النيابة أنه يتم معاقبة كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلي 18 شهراً وغرامة تصل إلي 6 آلاف ريال.

واضافت أنه يتم معاقبة كل من استخدم سلاحه المرخص دون الغرض المرخص له، أو سمح لآخرين باستخدام السلاح المرخص أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، بالسجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال.

السجن
النيابة العامة
سلاح نار

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
علشان حبيب القلب الفقر لكن تحلمون والآسيوية صعبة للغاية بل مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب 🤪🤪
جنوبيه قحطانيه❣
اللهم أعد علينا عيدناأعوام عديدة وأزمنة مديدة، عيدكم مبارك، وكل عام والجميع بخير🤲🎉
جنوبيه قحطانيه❣
عايدنابقعاتصوعه😊😂الله يشفي مرضى المسلمين🤲
أبو محمد
ههههههههههههههههههههههههه حلوه بس لا تعودها اللي حدثنا بها الشيخ المطلق حفظه الله وهي موجوده على النت .
ابو وليد
احسن

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