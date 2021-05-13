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رئيس وزراء العراق يعرب عن شكره لخادم الحرمين لتبرعه لتهيئة مستشفى الخطيب

منذ 29 دقيقة
1493
رئيس وزراء العراق يعرب عن شكره لخادم الحرمين لتبرعه لتهيئة مستشفى الخطيب

بغداد (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكداً ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.

العراق
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
رئيس وزراء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
علشان حبيب القلب الفقر لكن تحلمون والآسيوية صعبة للغاية بل مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب 🤪🤪
جنوبيه قحطانيه❣
اللهم أعد علينا عيدناأعوام عديدة وأزمنة مديدة، عيدكم مبارك، وكل عام والجميع بخير🤲🎉
جنوبيه قحطانيه❣
عايدنابقعاتصوعه😊😂الله يشفي مرضى المسلمين🤲
أبو محمد
ههههههههههههههههههههههههه حلوه بس لا تعودها اللي حدثنا بها الشيخ المطلق حفظه الله وهي موجوده على النت .
ابو وليد
احسن

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