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خيمي يهاجم إدارة الوحدة: أضاعت وهدمت الفريق

منذ 38 دقيقة
1601
خيمي يهاجم إدارة الوحدة: أضاعت وهدمت الفريق

ماجد محمد (صدى):
أبدى حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، استيائه على ضياع جهود العامين الماضيين، والفريق يصارع من أجل البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الجاري.

وقال إن الإدارة هدمت عمل الفترة الماضية، التي كان فيها الفريق ينافس في المقدمة، لافتا:"من المؤسف أننا نتحدث الآن عن إمكانية هبوط الوحدة إلى الدرجة الأولى، بعد عمل كبير تم خلال العامين الماضيين، ونراه الآن ينهدم، وهو وضع مؤلم لجماهير الفريق، ونتمنى أن يعمل الجميع من أجل بقاء النادي".

ولفت: "مشكلة الفريق الحقيقية في خط الدفاع بعد بيع عقود مدافعين من نوعية البرازيلي ريناتو شافيز والاستغناء عن عبد الله الزوري وعبد الله الجدعاني الحارس"، وفقا للزميلة "الرياضية".

كما عبر عن تعاطفه مع الجهاز الفني للفريق، قائلاً: "أي مدرب أو جهاز فني بالتأكيد سيعاني في ظل وجود خط الدفاع الحالي للفريق، ولابد من معالجة الأمر سريعاً فيما تبقى من مباريات".

وطالب الإدارة الحالية بتحفيز اللاعبين وسداد الرواتب، قائلا: "بعدها سيكون هناك عمل كبير، واللاعبون الكبار مطالبون بالدفاع عن أسمائهم بإبقاء الفريق في دوري المحترفين".

نادي الاتحاد
دوري المحترفين
حاتم خيمي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
علشان حبيب القلب الفقر لكن تحلمون والآسيوية صعبة للغاية بل مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية وسمعني صياحك لأنة طرب 🤪🤪
جنوبيه قحطانيه❣
اللهم أعد علينا عيدناأعوام عديدة وأزمنة مديدة، عيدكم مبارك، وكل عام والجميع بخير🤲🎉
جنوبيه قحطانيه❣
عايدنابقعاتصوعه😊😂الله يشفي مرضى المسلمين🤲
أبو محمد
ههههههههههههههههههههههههه حلوه بس لا تعودها اللي حدثنا بها الشيخ المطلق حفظه الله وهي موجوده على النت .
ابو وليد
احسن

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