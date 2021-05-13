" الغذاء والدواء الأمريكية " : المطعّمون ليسوا بحاجة إلى وضع كمامات بالأماكن المغلقة

واشنطن (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن المطعّمين في الولايات المتحدة لم يعودوا بحاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة.
ووفقا لبيان الهيئة، فإن سيتم السماح للاشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح الكاملة بالاستغناء عن لبس الكمامة في معظم الأماكن، وفق قناة "العربية".
وكان خبراء بمراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة، قد أصدروا توصيات بالفعل بعدم وضع الأشخاص الذين تم تلقيحهم كمامات في الخارج ولا في الداخل عندما يلتقون ضمن مجموعات صغيرة مع أشخاص آخرين ملقحين.