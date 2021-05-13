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زوجة تقاضي زوجها بسبب عضها عند كل خلاف.. والقاضي يفحمه برد غير متوقع

منذ ساعة
4090
زوجة تقاضي زوجها بسبب عضها عند كل خلاف.. والقاضي يفحمه برد غير متوقع

الرياض (صدى):
كشف الكاتب الصحفي مشعل السديري عن قصة مقاضاة زوجة لزوجها بسبب عضها عند كل خلاف.

وقال مشغل السديري في مقاله "أكرمكم الله بالعظات لا بالعضات" المنشور في صحيفة "الشرق الأوسط":"في السعودية حدثني موظف يعمل في مكتب أحد القضاة، وقال: اشتكت امرأة على زوجها في المحكمة تقول إن زوجها يقوم بإيذائها وعضها بشدة وعنف عند حدوث أي خلاف بينهما مما سبب لها الأذى النفسي والجسدي".

وأضاف: " ثبت فعلاً أنه عند كل خلاف معها يقوم بعضها حتى تتأدب على حد قوله. سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب، فأجابه: بأن هذا جائز شرعاً استناداً إلى الآية (واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن)، فقال له القاضي: يا أيها الغبي تعمل نفسك مفسر زمانك؟!، معنى فعظوهن يعني انصحوهن وأرشدوهن، عضك كلب إن شاء الله... اذهب وخذ زوجتك ولا تكررها أبداً".

وتابع:" الموظف قال إن القاضي أخذ يضحك حتى انتهاء الدوام، بل وأثناء نزوله بالدرج كان يضحك إلى أن ركب السيارة وأغلق الباب".

زوجة
كلب
عض
مشعل السديري

التعليقات

أبو محمد
أبو محمد عدد التعليقات : 138
منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه حلوه بس لا تعودها اللي حدثنا بها الشيخ المطلق حفظه الله وهي موجوده على النت .

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أحدث التعليقات

أبو محمد
ههههههههههههههههههههههههه حلوه بس لا تعودها اللي حدثنا بها الشيخ المطلق حفظه الله وهي موجوده على النت .
ابو وليد
احسن
احمد الغروي
الله يجزاك بكل خير يا ابا صالح نعم الرجل ونعم القائد🌹
وليد 6226
السيستاني هلك من زمان الشي الثاني هم مع ايران اللي يحكمهم ايران الاسلام بري منهم
سالم المالكي
جزاك الله خير الجزاء

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