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قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة تدخل حيز التنفيذ 

منذ 47 دقيقة
1624
قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة تدخل حيز التنفيذ 

الرياض (صدى):
يبدأ اليوم الخميس تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإلزام العاملين في 3 أنشطة حيز التنفيذ، هي؛ المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت أنه بدءاً من اليوم الأول من شهر شوال؛ سيتم فرض التحصين للعاملين في ثلاثة أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

وشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، حيث أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.

المطاعم
وزارة الشؤون البلدية والقروية
صالونات التجميل
محلات الحلاقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

وليد 6226
السيستاني هلك من زمان الشي الثاني هم مع ايران اللي يحكمهم ايران الاسلام بري منهم
سالم المالكي
جزاك الله خير الجزاء
سالم المالكي
طريقة الصلح في قريتك ياشيخ محمد كان في زمن الطيبينسقى الله ذيك الايام. كل عام وأنت بخير
ناصر
الشيعة بالسعودية منهم من ثبت عندهم العيد اليوم ومنهم لم يثبت حسب المرجع الذي يتبعونه ليس للسياسة دخل، الموضوع فقهي بحت
¥ ولد نجد ¥
السلام نظر

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