نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ولاية أمريكية تفاجئ سكانها الذين تلقوا لقاح كورونا 

منذ ساعة
1977
ولاية أمريكية تفاجئ سكانها الذين تلقوا لقاح كورونا 

واشنطن (صدى):
أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية خلال هذا الأسبوع، عن سحب يانصيب للفوز بجائزة مليون دولار، بشرط أن يكون المشاركون في السحب قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الحاكم الجمهوري للولاية مايك ديواين، إن من شروط المشاركة في السحب هو أن يكون المشاركون قد أتموا سن الثامنة عشرة وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وتابع أن الفائز الأول سيُعلن عنه في 26 مايو، وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة أسبوعيا يوم الأربعاء على مدى 5 أسابيع، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، مبيناً أن هذه المبالغ ستخصص من الأموال الفيدرالية الموجودة أصلا والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

فيروس كورونا
ولاية أوهايو الأمريكية
مايك ديواين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وليد 6226
السيستاني هلك من زمان الشي الثاني هم مع ايران اللي يحكمهم ايران الاسلام بري منهم
سالم المالكي
جزاك الله خير الجزاء
سالم المالكي
طريقة الصلح في قريتك ياشيخ محمد كان في زمن الطيبينسقى الله ذيك الايام. كل عام وأنت بخير
ناصر
الشيعة بالسعودية منهم من ثبت عندهم العيد اليوم ومنهم لم يثبت حسب المرجع الذي يتبعونه ليس للسياسة دخل، الموضوع فقهي بحت
¥ ولد نجد ¥
السلام نظر

أخر الأخبار

روسيا تخطط لتصوير أول فيلم في الفضاء
روسيا تخطط لتصوير أول فيلم في الفضاء
منذ 13 دقيقة 139
" دونيس " يحمي لاعبيه من الاسترخاء قبل مواجهة الفتح
" دونيس " يحمي لاعبيه من الاسترخاء قبل مواجهة الفتح
منذ 38 دقيقة 1675
وزير الصناعة يفاجئ موظفين بمعايدة صوتية ويعلق: " أنا محظوظ فيكم "
وزير الصناعة يفاجئ موظفين بمعايدة صوتية ويعلق: " أنا محظوظ فيكم "
منذ 38 دقيقة 1472
قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة تدخل حيز التنفيذ 
قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة تدخل حيز التنفيذ 
منذ 46 دقيقة 1616
موعد اعتماد الاتحاد الآسيوي ملاعب دور الـ 16
موعد اعتماد الاتحاد الآسيوي ملاعب دور الـ 16
منذ ساعة 1821
ولاية أمريكية تفاجئ سكانها الذين تلقوا لقاح كورونا 
ولاية أمريكية تفاجئ سكانها الذين تلقوا لقاح كورونا 
منذ ساعة 1977
" مينيز " يجري عدة تغييرات على تشكيلة النصر أمام العين
" مينيز " يجري عدة تغييرات على تشكيلة النصر أمام العين
منذ ساعة 1887
المملكة تطلب عقد اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين
المملكة تطلب عقد اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين
منذ ساعة 1545
بالفيديو .. " الزعاق " يكشف كيف سيكون الهلال في أول أيام عيد الفطر
بالفيديو .. " الزعاق " يكشف كيف سيكون الهلال في أول أيام عيد الفطر
منذ ساعة 1674
بالفيديو .. أمير القصيم يعايد على الأهالي ويشاركهم فرحة العيد
بالفيديو .. أمير القصيم يعايد على الأهالي ويشاركهم فرحة العيد
منذ ساعتين 2267