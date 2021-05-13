ولاية أمريكية تفاجئ سكانها الذين تلقوا لقاح كورونا 

واشنطن (صدى):
أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية خلال هذا الأسبوع، عن سحب يانصيب للفوز بجائزة مليون دولار، بشرط أن يكون المشاركون في السحب قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال الحاكم الجمهوري للولاية مايك ديواين، إن من شروط المشاركة في السحب هو أن يكون المشاركون قد أتموا سن الثامنة عشرة وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وتابع أن الفائز الأول سيُعلن عنه في 26 مايو، وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة أسبوعيا يوم الأربعاء على مدى 5 أسابيع، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، مبيناً أن هذه المبالغ ستخصص من الأموال الفيدرالية الموجودة أصلا والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.