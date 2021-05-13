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منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين

منذ 16 دقيقة
1270
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين

وكالات (صدى):
عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين يوم الأحد القادم، وجاء ذلك بناء على طلب السعودية.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلنت عن عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء 11 مايو الحالي، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس بخاصة المسجد الأقصى، والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، تحديداً في حي الشيخ جرّاح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها. وجاءت الدعوة إلى الاجتماع بناءً على طلب فلسطين الذي أيّدته دول عربية عدة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إنه "تقرّر رفع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلاً من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جرّاح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها".

فلسطين
منظمة التعاون الإسلامي
اجتماع وزاري

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناصر
الشيعة بالسعودية منهم من ثبت عندهم العيد اليوم ومنهم لم يثبت حسب المرجع الذي يتبعونه ليس للسياسة دخل، الموضوع فقهي بحت
¥ ولد نجد ¥
السلام نظر
سلطان
حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصرة وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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