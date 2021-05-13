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تعرف على عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على غزة

منذ ساعة
1795
تعرف على عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على غزة

وكالات (صدى):
كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة عبر حدوده على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الطرفين.

وأشارت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الهجوم الصاروخي الذي شنته “كتائب القسام” قبل قليل على وسط إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع أن 1031 من تلك الصواريخ سقطت في أراضي إسرائيل، 264 منها في مناطق غير مأهولة.

إسرائيل
قطاع غزة
الفصائل الفلسطينية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناصر
الشيعة بالسعودية منهم من ثبت عندهم العيد اليوم ومنهم لم يثبت حسب المرجع الذي يتبعونه ليس للسياسة دخل، الموضوع فقهي بحت
¥ ولد نجد ¥
السلام نظر
سلطان
حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصرة وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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