نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان

منذ 57 دقيقة
2355
بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان

الرياض (صدى):
زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ صالح الفوزان لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.

ولي العهد
صالح الفوزان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصرة وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله

أخر الأخبار

شاهد.. هجوم وحشي من عصابة ملثمة على سائق لسرقته
شاهد.. هجوم وحشي من عصابة ملثمة على سائق لسرقته
منذ 27 دقيقة 547
بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يُشيد بجهود العاملين في خدمة ‎المسجد النبوي الشريف
بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يُشيد بجهود العاملين في خدمة ‎المسجد النبوي الشريف
منذ 32 دقيقة 1635
الصحة تعلن تسجيل "1116" إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
الصحة تعلن تسجيل "1116" إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
منذ 37 دقيقة 1688
بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان
بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان
منذ 57 دقيقة 2355
شاهد.. هيون الغماس تقدم عيدية 100 ألف ريال لأحد إخواتها عن طريق القرعة
شاهد.. هيون الغماس تقدم عيدية 100 ألف ريال لأحد إخواتها عن طريق القرعة
منذ ساعة 920
تغريدة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن السفر تثير الجدل
تغريدة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن السفر تثير الجدل
منذ ساعة 2719
"واتساب" يتوقف عن الأجهزة التي ترفض قبول الشروط الجديدة خلال الأيام المقبلة
"واتساب" يتوقف عن الأجهزة التي ترفض قبول الشروط الجديدة خلال الأيام المقبلة
منذ ساعة 1785
شاهد.. العلم السعودي يرفرف على أطول سارية بالباحة احتفالاً بالعيد
شاهد.. العلم السعودي يرفرف على أطول سارية بالباحة احتفالاً بالعيد
منذ ساعة 1753
توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح
توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح
منذ ساعة 2139
ياسمين عبدالعزيز تعلق على مقتل الخديوي: "اتوجعت زي كل الناس ماتوجعت"
ياسمين عبدالعزيز تعلق على مقتل الخديوي: "اتوجعت زي كل الناس ماتوجعت"
منذ ساعتين 1042