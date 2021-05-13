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"واتساب" يتوقف عن الأجهزة التي ترفض قبول الشروط الجديدة خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة
1785
"واتساب" يتوقف عن الأجهزة التي ترفض قبول الشروط الجديدة خلال الأيام المقبلة

وكالات (صدى):
كشف خبراء في التقنية أن شركة فيس بوك تعتزم إيقاف تطبيق "واتساب" بشكل تدريجي لدى المستخدمين الذي يرفضون قبول شروط الخدمة الجديدة بحلول منتصف شهر مايو الجاري.

وأوضح الخبراء أن مستخدمو التطبيق سيظهر لهم خلال الأيام المقبلة إشعارات تفيدهم بقبول شروط الخدمة الجديدة التي حددتها شركة فيسبوك، والضغط على الموافقة النقر لاستخدام التطبيق بدون تعطل.

وأشاروا إلى أن المستخدم لن يتمكن بعد الوقت المحدد من الشركة، من إرسال رسائل أو تلقي المكالمات أو الإشعارات، وسيكون مجبراً على الموافقة على الشروط الجديدة، أو منعه من استخدام واتساب نهائياً.

وكانت الشروط الجديدة لواتساب تسببت في جدلاً واسعاً، بعد أن أدعى البعض أن هذه الشروط ستمنح التطبيق الحق في قراءة رسائل المستخدمين وتسليم المعلومات إلى فيسبوك، وهو الأمر الذي نفته الشركة أكثر من مرة.

واتساب

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصرة وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله

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