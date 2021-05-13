نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح

منذ 24 دقيقة
1567
توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح

الرياض (صدى):
كشفت شركة الخطوط السعودية آلية سفر المصابين بفيروس كورونا والذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) أو جرعة واحدة شريطة أن يكون مر عليها (14) يومًا أو المتعافي من فيروس كورونا وأمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وتابع: "لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي، حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/ لم تثبت إصابته)".

وأضاف: "رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين، 17 مايو 2021م) لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد".

جاء ذلك بعد استفسار تلقته الشركة من أحد المستفيدين تضمن: "هل يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا؟".

الخطوط السعودية
اللقاح
مصابي كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
حفظ الله خادم الحرمين وأيده بنصرة وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين
ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله

أخر الأخبار

توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح
توضيح من الخطوط السعودية بشأن طريقة سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح
منذ 24 دقيقة 1567
ياسمين عبدالعزيز تعلق على مقتل الخديوي: "اتوجعت زي كل الناس ماتوجعت"
ياسمين عبدالعزيز تعلق على مقتل الخديوي: "اتوجعت زي كل الناس ماتوجعت"
منذ 33 دقيقة 586
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منذ 53 دقيقة 1726
شاهد.. شخص يُلقي أموال "العيدية" من شرفة منزله على المارة
شاهد.. شخص يُلقي أموال "العيدية" من شرفة منزله على المارة
منذ ساعة 753
الجوازات توضح موقف زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المادي
الجوازات توضح موقف زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المادي
منذ ساعة 2799
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي الجوهرة بعرعر
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حي الجوهرة بعرعر
منذ ساعة 1842
عايد الرشيدي : صمت غريب من رؤساء الأندية في موضوع إقامة المباريات في العيد
عايد الرشيدي : صمت غريب من رؤساء الأندية في موضوع إقامة المباريات في العيد
منذ ساعة 433
حسين الفالح : رئيس الشباب خالد البلطان كان هادئ بعد خماسية الهلال
حسين الفالح : رئيس الشباب خالد البلطان كان هادئ بعد خماسية الهلال
منذ ساعة 490
اعتداء عنيف من سائق على شخصين
اعتداء عنيف من سائق على شخصين
منذ ساعة 565
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم
منذ ساعة 1137