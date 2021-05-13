ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 83 شخصا بينهم أطفال

القدس (صدى):
كشفت مصادر طبية أن عدد القتلى الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 83 شخصا، من بينهم 17 طفلًا و6 نساء، و487 جريحا.
وتواصل إسرائيل حشد قواتها على حدود قطاع غزة ، وانتشرت الدبابات الإسرائيلية اليوم الخميس، فيما أطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل مع استمرار أعنف قتال في سنوات من دون نهاية تلوح في الأفق.
ودخل آلاف الإسرائيليين المخابيء بعدما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب خلال الليل وترددت أصوات اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الأرجاء.
واستأنفت اليوم إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ودمرت خلالها بناية سكنية مؤلفة من ستة طوابق في وسط مدينة غزة.