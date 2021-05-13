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ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 83 شخصا بينهم أطفال

منذ 37 دقيقة
1625
ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 83 شخصا بينهم أطفال

القدس (صدى):
كشفت مصادر طبية أن عدد القتلى الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 83 شخصا، من بينهم 17 طفلًا و6 نساء، و487 جريحا.

وتواصل إسرائيل حشد قواتها على حدود قطاع غزة ، وانتشرت الدبابات الإسرائيلية اليوم الخميس، فيما أطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل مع استمرار أعنف قتال في سنوات من دون نهاية تلوح في الأفق.

ودخل آلاف الإسرائيليين المخابيء بعدما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب خلال الليل وترددت أصوات اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الأرجاء.

واستأنفت اليوم إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ودمرت خلالها بناية سكنية مؤلفة من ستة طوابق في وسط مدينة غزة.

فلسطين
قطاع غزة
غزة
أطفال
القتلى الفلسطينيين

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أحدث التعليقات

ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
غييييوووورررر
عندنا الروافض يصومون معه ويفطرون معه لا علاقة لهم بالوطن إلا الأكل من خيراته إما ولائهم وطاعتهم لأصحاب العمائم المجوسيه

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