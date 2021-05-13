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بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة وينقل لهم تحيات القيادة

منذ 42 دقيقة
1793
بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة وينقل لهم تحيات القيادة

الرياض (صدى):
قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بزيارة مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.

ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- .

وأشاد معاليه بالتضحيات الغالية التى يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن، سائلاً الله عزوجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، من جانبهم أكد المصابون أن أرواحهم فداءً للوطن لحماية وطنهم الغالي.

القوات المسلحة
القيادة
هيئة الأركان العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
غييييوووورررر
عندنا الروافض يصومون معه ويفطرون معه لا علاقة لهم بالوطن إلا الأكل من خيراته إما ولائهم وطاعتهم لأصحاب العمائم المجوسيه

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