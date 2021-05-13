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الكشف عن أبرز المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

منذ ساعة
1937
الكشف عن أبرز المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء

علي القحطاني (صدى):
تولي الحكومة الرشيدة -أيدها الله- عناية فائقة بمرضى الفشل العضوي وزارعي الأعضاء؛ نظرًا للزيادة المطردة في أعدادهم، وقد صدرت موافقات سامية وقرارات تؤمن حقوق هؤلاء المرضى، وتساعدهم على التخفيف من معاناتهم وآلامهم مع مرض الفشل العضوي.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المتبرعين بالأعضاء نظير تبرعهم وتضمنت:

_يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة للمتبرعين بالأعضاء الرئيسية وهي: (القلب، الكبد، الكليتان، النخاع العظمي)؛ وذلك بموجب الموافقة السامية الكريمة رقم (1489/م) بتاريخ 5/ 7/ 1410هـ.

_ يُمنح المتبرع بكليته أو جزء من كبده، تخفيضًا على شبكة الخطوط الداخلية (رحلتين سنويًّا فقط) والخطوط الدولية (رحلة واحدة سنويًّا) بالدرجة السياحية، وتصدر البطاقات عن طريق قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

- إصدار بطاقات تخفيض على تذاكر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية بمقدار 50% لكل متبرع ومتبرعة بالكلى، أو جزء من الكبد للأقارب المرضى، عن طريق قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

- يستمر المتبرعون بالكلى في عملهم العسكري، واعتبارهم لائقين للخدمة العسكرية، وفي حالة تدهور حالتهم يحالون إلى التقاعد ويصرف لهم أيضًا (70%) من آخر راتب يتقاضونه.

وسام الملك عبدالعزيز
المتبرعين
الأعضاء
المزايا
المتبرعين بالأعضاء
الفشل العضوي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
غييييوووورررر
عندنا الروافض يصومون معه ويفطرون معه لا علاقة لهم بالوطن إلا الأكل من خيراته إما ولائهم وطاعتهم لأصحاب العمائم المجوسيه

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