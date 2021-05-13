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ضباط يبعثون رسالة إلى بايدن يشككون فيها بصحته العقلية

منذ ساعة
2314
ضباط يبعثون رسالة إلى بايدن يشككون فيها بصحته العقلية

واشنطن (صدى):
أرسل مجموعة مكونة من 120 ضابطا عسكريا أمريكيا متقاعدا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يشككون فيها بصحته العقلية، معتبرين فيها أن عملية انتخابه كانت الأقل شرعية.

وأوضحت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم Flag Officers 4 America، إنه بدون انتخابات نزيهة تعكس بدقة إرادة الشعب، فإن جمهوريتنا الدستورية ستضيع، لافتين إلى أن الانتخابات النزيهة تتطلب وجود صوت قانوني واحد يحسب لكل مواطن، ويتم بعد ذلك تحديد الأصوات القانونية من خلال الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة التشريعية للولاية، باستخدام بطاقات الهوية الحكومية والتوقيعات التي تم التحقق منها وما إلى ذلك، وفقا للديلي ميل.

وأكدت المجموعة أن البعض يعتبر ويصف مثل هذا المنطق المنطقي بالعنصرية، في محاولة لتجنب إجراء انتخابات نزيهة”، معتبرين أن استخدام المصطلحات العنصرية لقمع إثبات الأهلية هو في حد ذاته تكتيك ترهيب استبدادي.

وأثار الضباط الشكوك حول الصحة العقلية لبايدن، مشيرين إلى أنه لا يمكن تجاهل الحالة العقلية والجسدية للقائد العام للقوات المسلحة (بايدن). يجب أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات أمنية وطنية دقيقة تتعلق بالحياة في أي مكان، ليلا أو نهارا وبسرعة كبيرة.

بايدن
ضباط

التعليقات

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أحدث التعليقات

ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
غييييوووورررر
عندنا الروافض يصومون معه ويفطرون معه لا علاقة لهم بالوطن إلا الأكل من خيراته إما ولائهم وطاعتهم لأصحاب العمائم المجوسيه

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