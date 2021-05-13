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شاهد.. مظاهر احتفال المواطنين بالعيد قديما في أحياء وشوارع المملكة

منذ ساعة
2070
شاهد.. مظاهر احتفال المواطنين بالعيد قديما في أحياء وشوارع المملكة

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو نشرته دارة الملك عبدالعزيز، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المملكة قديمًا، مستعرضة لقطات تاريخية وثّقت فرحة المواطنين بهذا اليوم.

وقال المواطن "عبدالله الدعيجي"، أن كل حارة كانت تخصص لها مشبًا في ليلة العيد، وينظم المواطنون حفلة ويؤدون تمثيليات بسيطة، بينما يقود الأطفال حوامة العيد لأخذ العيديات والهدايا.

وأضاف مواطنون آخرون أن الأهالي في الحارات بعد صلاة العيد كانوا يتصافحون ويتسابقون لخدمة الغرباء، والغناء في الليل، فيما كانت مائدة الإفطار في الطائف تتكون من الملة والعسل والسمنة، فضلا عن ذبائح وأطعمة تثير البهجة بفرحة العيد.

دارة الملك عبدالعزيز
عيد الفطر
الإحتفال بعيد الفطر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ا
هذا رخمه ولابد ماتصحيه الايام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا حتى يوم العيد أخبار تفجع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله
غييييوووورررر
عندنا الروافض يصومون معه ويفطرون معه لا علاقة لهم بالوطن إلا الأكل من خيراته إما ولائهم وطاعتهم لأصحاب العمائم المجوسيه

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