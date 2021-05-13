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رئيس مركز الجبل الأسود يتقدم المصلين وسط تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية

منذ 56 دقيقة
1966
رئيس مركز الجبل الأسود يتقدم المصلين وسط تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية

نايف السالم (صدى):
أدى جموع المصلين من أهالي مركز الجبل الأسود بمحافظة الريث صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث تقدمهم رئيس مركز الجبل الأسود الأستاذ فيصل بن محمد الأحمري وبرفقته شيخ قبايل العزيين بالجبل الأسود الشيخ أحمد مغشي العزي والأعيان والمواطنين والمقيمين.

حيث أم المصلين إمام وخطيب جامع الجبل الأسود الشيخ علي مطري الذي تحدث في خطبته فحمد الله وأثنى عليه أن جعل للمسلمين أعيادًا للفرح وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمه بالخشوع لله سبحانه وتعالي في هذا اليوم الفضيل وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا(كوفيد 19) تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - وملتزمين بالتباعد المكاني داعيًا الله سبحانه أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

الجبل الأسود
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مخالفون .. ولطواغيتهم طائعون ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قلت الوازع الديني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله
sqon 123
غير صحيح

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