نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة لـ ولي العهد ويصفه بـ المعجز الفذ"

منذ 50 دقيقة
1805
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة لـ ولي العهد ويصفه بـ المعجز الفذ"

الرياض (صدى):
كشف الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن فصيدته الجديدة وهي بعنوان "الفخر الأتم"، أثنى خلالها على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووصف "ابن مساعد"، الأمير محمد بـ"المعجز الفذ" و"الصعب المهاب جنابه" و"الطود الأشم"، كما يمتدح كرم ولي العهد ويصفه بأنه "السهل الغزير عطاؤه" و"الجود الأعمّ",مؤكدا أن ما يقوم به ولي العهد يدعوه للشعور بالفخر الأتم، خاصةً أنه ابن عمه.

وعبّر الأمير عبدالرحمن عن إعجابه الشديد بما ينجزه ولي العهد للمملكة على المستويات كافة، مبينا أن هذه الإنجازات تسعد البلاد والعباد، وتغيظ العدو وتشعره بالهمّ.

ونوهت القصيدة برؤية ولي العهد لمستقبل المملكة، مؤكدًا أنه ماضٍ بنا لغدٍ بهيّ مشرق، حتى إنه عودنا أن نرقى القمم.

يُجدر الإشارة إلى أن قصيدة "الفخر الأتم" أداها كأغنية المطرب ماجد المهندس، ولحّنها "سهم"، والتوزيع الموسيقي لمدحت خميس.

عبدالرحمن بن مساعد
ولي العهد
قصيدة جديدة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشركون مخالفون .. ولطواغيتهم طائعون ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قلت الوازع الديني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله
sqon 123
غير صحيح

أخر الأخبار

شاهد.. مظاهر احتفال المواطنين بالعيد قديما في أحياء وشوارع المملكة
شاهد.. مظاهر احتفال المواطنين بالعيد قديما في أحياء وشوارع المملكة
منذ 16 دقيقة 1406
توابل مهمة تساعد على تجنب عسر الهضم في عيد الفطر
توابل مهمة تساعد على تجنب عسر الهضم في عيد الفطر
منذ 26 دقيقة 1364
شاهد.. ولي العهد يزور الشيخ ناصر الشثري لتهنئته بحلول عيد الفطر
شاهد.. ولي العهد يزور الشيخ ناصر الشثري لتهنئته بحلول عيد الفطر
منذ 30 دقيقة 1742
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة لـ ولي العهد ويصفه بـ المعجز الفذ"
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة لـ ولي العهد ويصفه بـ المعجز الفذ"
منذ 50 دقيقة 1805
رئيس مركز الجبل الأسود يتقدم المصلين وسط تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية
رئيس مركز الجبل الأسود يتقدم المصلين وسط تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية
منذ 56 دقيقة 1961
شاب يجمع بين زوجتين في منزل واحد ويوضح سر الحياة الهادئة بينهم
شاب يجمع بين زوجتين في منزل واحد ويوضح سر الحياة الهادئة بينهم
منذ ساعة 1050
بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر
بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر
منذ ساعة 2057
السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر في العراق
السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر في العراق
منذ ساعة 2440
الداخلية مهنئة بعيد الفطر: "كل عام وأنتم في أمان"
الداخلية مهنئة بعيد الفطر: "كل عام وأنتم في أمان"
منذ ساعتين 1847
كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض
كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض
منذ ساعتين 716