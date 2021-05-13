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السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر في العراق

منذ 26 دقيقة
1602
السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر في العراق

بغداد (صدى):
أعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وقال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ السيستاني: لم تثبت لدى السيستاني رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الأربعاء (29/ شهر رمضان المبارك), فوفقا لمبناه الفقهي يكون اليوم الخميس مكملًا لعدة شهر رمضان ويكون غدًا الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

وكان ديوان الوقف السني في العراق، أعلن الثلاثاء، أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

العراق
عيد الفطر
السيستاني

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قلت الوازع الديني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله
sqon 123
غير صحيح
ترنج
خبر اهبل مدري غبي مدري استلطاخ صراحة يعجز الانسان العاقل البالغ الحر اللرشيد وصفه
الوفا طبعي
طيب

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