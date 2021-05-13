السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر في العراق

بغداد (صدى):
أعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
وقال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ السيستاني: لم تثبت لدى السيستاني رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الأربعاء (29/ شهر رمضان المبارك), فوفقا لمبناه الفقهي يكون اليوم الخميس مكملًا لعدة شهر رمضان ويكون غدًا الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".
وكان ديوان الوقف السني في العراق، أعلن الثلاثاء، أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.