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توكلنا توضح خطوات للتسجيل في التبرع بالأعضاء

منذ ساعة
1757
توكلنا توضح خطوات للتسجيل في التبرع بالأعضاء

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق توكلنا، خطوات التسجيل للتبرع بالأعضاء للحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء

وقال توكلنا أن الخطوات تتضمن "دخول موقع توكلنا عبر سدايا، وإكمال عملية تسجيل الدخول، واختيار القائمة، ثم اختار التبرع بالأعضاء، وقراءة الشروط والأحكام جيدًا، وانتظار رسالة تم تسجيل طلبك بنجاح.

وفي وقت سابق أكد توكلنا أنه تم إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع، تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإنفاذًا لتوجيه رئيس مجلس إدارة، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بكل ما يفيد الوطن في المجال التقني وتحسين تجربة المستخدم.

الأعضاء
توكلنا

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قلت الوازع الديني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله
sqon 123
غير صحيح
ترنج
خبر اهبل مدري غبي مدري استلطاخ صراحة يعجز الانسان العاقل البالغ الحر اللرشيد وصفه
الوفا طبعي
طيب

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