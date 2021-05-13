الشمراني عن خصم نقاط من النصر: "مهلة الانضباط ليس إلا تهديد فقط"

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، حقيقة خصم النقاط من نادي النصر؛ بسبب قضية اللاعب عبدالله آل سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق.
وقال الشمراني في تصريحات تلفزيونية، أن مهلة "الانضباط"، ليس إلا تهديد فقط، ولن يتم توقيع أي عقوبة على النصر، مضيفا أن اللجنة، سبق وأن قامت بتهديد أندية الاتحاد والوحدة، في قضايا مشابهة، ولكنها لم تتخذ أي قرارات ضد الفريقين.
كانت لجنة "الانضباط" قد منحت النصر مهلة لمدة 5 أيام، لسداد مستحقات اللاعب عبدالله آل سالم، البالغة 7 ملايين و700 ألف ريال.