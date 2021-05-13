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أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

منذ 3 ساعات
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أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

عطاالله العمراني (صدى):
تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك التي أٌديت في مصلى العيدين بمدينة تبوك.

وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين الشيخ جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه.

وقال: اتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأطيعوه، وعظموا ربكم في هذا اليوم المبارك وكبروه، واحمدوه علی ماهداكم واذكروه، واشكروه على ما أعانكم عليه وسبحوه، واعلموا أن من بادر الأعمال استدركها، ومن جاهد نفسه ملكها، ومن سار على الطريق سلكها، ومن طلب التقوى بصدق أدركها " .

وحث على إظهار الفرحة بالعيد، وحمد الله على نعمه التي لا تحصى، أمن وإيمان وصحة في الأبدان جمع شملنا وألف بين قلوبنا، فاستظهروا نعم الله عليكم واستذكروا آلاءه، فاستظهارها يجلب السعادة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة لتقليل ضرر وباء كورونا الذي اجتاح العالم ، ومن الإعانة على تلك الجهود ، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المختصة في هذا الشأن، لتعود حياتنا الطبيعية إلى ما كانت عليه ،كذلك ضرورة أخذ اللقاح المضاد.

كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في 372 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز والهجر التابعة لها, والتي تم تجهيزها وتهيئتها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

تبوك
أمير تبوك
صلاة
عيد الفطر

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قلت الوازع الديني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
استغفر الله
sqon 123
غير صحيح
ترنج
خبر اهبل مدري غبي مدري استلطاخ صراحة يعجز الانسان العاقل البالغ الحر اللرشيد وصفه
الوفا طبعي
طيب

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