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صورة.. حمدالله يحتفل بالعيد برفقة طفله
منذ ساعة
2092
نواف السالم (صدى):
نشر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، اليوم الخميس، صورته برفقة طفله، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
وهنأ حمدالله المسلمين بعيد الفطر، قائلا: "عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين إن شاء الله ".
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التعليقات
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sqon 123
غير صحيح
ترنج
خبر اهبل مدري غبي مدري استلطاخ صراحة يعجز الانسان العاقل البالغ الحر اللرشيد وصفه
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