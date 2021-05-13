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أعداد كبيرة تتوافد إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد
منذ 34 دقيقة
1465
القدس المحتلة (صدى):
توافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين على المسجد الأقصى في صباح اليوم الخميس لأداء صلاة عيد الفطر.
ووثقت مجموعة من الصور مظاهر احتفال المصلين الفلسطينيين بعيد الفطر المبارك.
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sqon 123
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