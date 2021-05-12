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رقم قياسي جديد.. رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة

منذ 18 دقيقة
1327
رقم قياسي جديد.. رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة

وكالات (صدى):
حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، رقما قياسيا جديدا، وذلك بعدما أحرز هدف فريقه الثاني أمام ساسولو خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

وحقق هدف رونالدو رقمين قياسيين، الأول هو أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس وصولا إلى 100 هدف خلال 3 مواسم، والثاني أنه أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة ومع المنتخب البرتغالي.

وسجل رونالدو 450 مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و103 أهداف مع منتخب البرتغال، وأخيرًا 100 هدف مع يوفنتوس.

يوفنتوس
رونالدو
الدوري الإيطالي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وجميع الامه الاسلاميه
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم لا شماته وربي لا تبلانا وهي الخسرانه واهلها الله يعينهم قلبت العيد عندهم نكد وحزن. يعني...
0 ! ! 4 327444
محمد م هل
علي شامي
كلام منطقي وصحيح ... واستشعار المسؤولية تبدأ من الفرد بغض النظر عن العقوبات والمخالفات صحتك ومن حولك مسؤوليتك أولًّا.
علي شامي
أنا توقعت كذا لأنه مستحيل التلاعب في الأوزان للأشياء المستوردة وثقتنا في مؤسساتنا كبيرة ... الله يحمي بلدنا ولايغير علينا مانحن فيه من نعم...

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