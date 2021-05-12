رقم قياسي جديد.. رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة

وكالات (صدى):
حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، رقما قياسيا جديدا، وذلك بعدما أحرز هدف فريقه الثاني أمام ساسولو خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم
وحقق هدف رونالدو رقمين قياسيين، الأول هو أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس وصولا إلى 100 هدف خلال 3 مواسم، والثاني أنه أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة ومع المنتخب البرتغالي.
وسجل رونالدو 450 مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و103 أهداف مع منتخب البرتغال، وأخيرًا 100 هدف مع يوفنتوس.