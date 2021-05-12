"المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأجرت اللجنة تعديلا على موعد مواجهة (الفيصلي والشباب) في مدينة المجمعة الرياضية و مواجهة (التعاون والهلال) على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام المواجهتين يوم الأحد 23 مايو الحالي في تمام الساعة 9:00 مساء .
ويأتي ذلك نظرًا لمشاركة التعاون والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2020 الذي سيتم إعلان موعده من قبل الاتحاد السعودي في وقت لاحق .
كما قررت اللجنة إقامة مباراة (الأهلي والقادسية) ضمن الجولة 27 ومباراة (الاتحاد والعين) ضمن الجولة 29 ومباراة (الأهلي والاتفاق) في الجولة 30 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.