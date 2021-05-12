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"المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك

منذ ساعة
1851
"المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأجرت اللجنة تعديلا على موعد مواجهة (الفيصلي والشباب) في مدينة المجمعة الرياضية و مواجهة (التعاون والهلال) على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام المواجهتين يوم الأحد 23 مايو الحالي في تمام الساعة 9:00 مساء .

ويأتي ذلك نظرًا لمشاركة التعاون والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2020 الذي سيتم إعلان موعده من قبل الاتحاد السعودي في وقت لاحق .

كما قررت اللجنة إقامة مباراة (الأهلي والقادسية) ضمن الجولة 27 ومباراة (الاتحاد والعين) ضمن الجولة 29 ومباراة (الأهلي والاتفاق) في الجولة 30 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

دوري المحترفين
لجنة المسابقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وجميع الامه الاسلاميه
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم لا شماته وربي لا تبلانا وهي الخسرانه واهلها الله يعينهم قلبت العيد عندهم نكد وحزن. يعني...
0 ! ! 4 327444
محمد م هل
علي شامي
كلام منطقي وصحيح ... واستشعار المسؤولية تبدأ من الفرد بغض النظر عن العقوبات والمخالفات صحتك ومن حولك مسؤوليتك أولًّا.
علي شامي
أنا توقعت كذا لأنه مستحيل التلاعب في الأوزان للأشياء المستوردة وثقتنا في مؤسساتنا كبيرة ... الله يحمي بلدنا ولايغير علينا مانحن فيه من نعم...

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